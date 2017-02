Sammy - Kleine Flossen, große Abenteuer Zu klein für große Abenteuer

Ricky reicht es. Er will auch endlich so große Abenteuer erleben wie sein Großvater und Sammy. Also beschließt er, vom Riff weg zum großen Abgrund zu schwimmen. Bald schon wird Ricky allerdings klar, dass das Meer voller Gefahren steckt und er eigentlich nirgendwo wirklich sicher sein kann. Dem nicht genug, verirrt sich Ricky auch noch in den Weiten des Ozeans. Was für ein Glück, dass seine Freunde nicht weit sind!