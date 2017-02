Das Dschungelbuch Blutsgeschwister

Shir Khan hat davon Wind bekommen, dass Mogli die Wölfe besuchen will. Gemeinsam mit dem Schakal Tabaqui hat er wieder einmal einen raffinierten Plan ausgeheckt, um an das Dschungelkind heranzukommen. Tabaqui soll Lali und Bala als Köder für Mogli zu seiner Höhle locken. Wenn dieser sich auf die Suche nach seinen Freunden macht, will Shir Khan ihn schnappen.