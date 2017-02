Armored ("Armored")

Starbesetzter, geradliniger Thriller von Antal Nimród ('Kontroll', 'Motel'), in dem Matt Dillon den großen Coup landen will. Um ans große Geld zu kommen, muss ein bewaffneter Begleiter des Transporters als Komplize gewonnen werden - die Schwachstelle eines todsicheren Plans. Spannung pur!



Exsoldat Ty Hackett hat als Sicherheitsbeamter bei einer Firma für Geldtransporte angeheuert. Da er in schweren Finanznöten steckt, lässt er sich auf den Vorschlag seines befreundeten Kollegen Mike Cochrane ein. Dieser plant den großen Coup und will den eigenen 42 Millionen Dollar schweren Geldtransport überfallen. Als dabei ein zufällig anwesender Obdachloser erschossen wird, stellt sich Ty gegen seine Komplizen und verschanzt sich samt den Millionen im Transporter.