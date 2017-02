How I Met Your Mother Der gebrochene Bro-Code

Ted legt sich mächtig ins Zeug, um für Barney einen passablen Trauzeugen abzugeben. Am Ende sind alle Mühen aber scheinbar vergebens: Zufällig konnte Barney beobachten, wie Ted mit Robin Händchen hält - für ihn ein klarer Verstoß gegen den Bro-Code. Lily will Robin gut versorgt wissen, während sie das nächste Jahr in Rom verbringt. In einer Bar halten die beiden gemeinsam nach einer geeigneten Ersatz-Freundin Ausschau, doch keine der Kandidatinnen ist Lily offenbar gut genug.