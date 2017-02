Der letzte Bulle Zur Kasse, Schätzchen

Beim Saunieren in einem Bordell stirbt der Finanzbeamte Martin Trabert an einem Hitzschlag. Es riecht nach Mord. Mick und Andreas knüpfen sich den Bordell-Betreiber Ron Hubertus vor. Möglicherweise waren er und Trabert in dunkle Geschäfte verwickelt. Auch abseits des Mordfalls gibt es viel zu tun für Mick. Durch hartnäckige Ermittlungen schafft er es endlich, etwas Licht in das Komplott gegen ihn vor 20 Jahren zu bringen. Zudem scheint aus einem harmlosen Flirt unter Kollegen allmählich mehr zu werden.