Sammy - Kleine Flossen, große Abenteuer Harald ist verliebt

Harald ist in Ella verliebt. Leider hat sie nur Augen für Ricky. Um freie Bahn bei Ella zu haben, lockt Harald seinen Rivalen unter einem Vorwand aus dem Riff und schließt ihn in einem versunkenen Aquarium ein. Ohne fremde Hilfe kommt Ricky da unmöglich wieder hinaus. Aber das ist nicht sein einziges Problem. In dem Aquarium lebt die mürrische Krabbe Leonard. Diese ist ganz und gar nicht von dem Gedanken angetan, dass sie ihr Zuhause nun mit Ricky teilen soll.