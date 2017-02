ORF-Premiere: DOKeins Alles unter Kontrolle

Facebook, Amazon und Google liefern uns rund um die Uhr den Zugang zur bequemen digitalen Welt! Überwachungskameras auf der Straße sorgen für unsere Sicherheit. Aber wer sammelt eigentlich unsere Fingerprints, Iris-Scans, Vorlieben beim Online-Shopping und was wir in den sozialen Netzwerken teilen? Ist uns unsere Privatsphäre gar nicht mehr so wichtig?

Mit gewohnt hintergründigem Witz macht sich Regisseur Werner Boote auf den Weg rund um die Erde, um die "schöne neue" Welt der totalen Kontrolle zu erkunden.

Der 52-jährige Wiener Filmemacher steckt in "Alles unter Kontrolle" seine Nase in Dinge, die uns alle etwas angehen – so wie seinen vorigen filmischen Recherchereisen in Sachen Kunststoff ("Plastic Planet") und in Sachen Überbevölkerung ("Population Boom"). Wie bei diesen beiden Produktionen wurde auch "Alles unter Kontrolle!" aus Mitteln des Film-Fernsehabkommens vom ORF kofinanziert.

Die allgegenwärtige Überwachung durch öffentliche und private Kameras, GPS, Handys und Internet, das Gefühl, Big Brother habe sich nun endgültig verselbstständigt – das ist ein Thema, das uns allen im Nacken sitzt, auch wenn wir es nur allzu oft und allzu gerne verdrängen.

"Wer die Daten hat, hat die Macht", stellt Werner Boote in seinem Dokumentarfilm ernüchtert fest. Aber wer sind die Guten, wer die Bösen in diesem System?

Tatsächlich hat uns ja niemand gezwungen, in sozialen Medien unsere Haustiere und unsere Frühstücksvorlieben aller Welt zu

präsentieren oder unser Konsumverhalten offenzulegen. Warum tun wir es dann trotzdem?