Smash Der Workshop

Karen hat bei ihrem Auftritt auf einer Bar Mizwa die Telefonnummer eines berühmten Musikproduzenten bekommen. Ausgerechnet am Tag des Workshops wird sie zu Probeaufnahmen eingeladen. Inzwischen bekommt Ivy überraschend Besuch von ihrer Mutter, die vor Jahren ein Star am Broadway war. Und Julia ist durch ihre privaten Probleme so sehr in Anspruch genommen, dass sie von ihrer Arbeit abgelenkt ist. Außerdem gibt es in den Probestudios Probleme mit der Heizung. Sie lässt sich nicht mehr regulieren, deshalb ist es viel zu heiß.