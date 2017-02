Das Dschungelbuch Gefahr am Wasserfall

Der Tiger Shir Khan will Mogli mit einer List in seine gierigen Pranken bekommen. Alles scheint für ihn nach Plan zu verlaufen. Tabaqui gelingt es, Mogli von Baghira wegzulocken. Plötzlich schlägt jedoch ein Blitz in jenen Baum ein, auf dem der Bub sitzt. Samt Ast stürzt Mogli ins Wasser. Während Shir Khan ihm hinterher schwimmt, treibt Mogli hilflos auf einen gefährlichen Wasserfall zu.