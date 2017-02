Under the Dome Zenith

Nachdem Sam im mysteriösen Tunnel verschollen ist, versucht Barbie ihn zu finden. Rebecca und Julia helfen ihm. Er dringt immer tiefer in den Tunnel vor. Nur durch ein Seil ist er noch zur Außenwelt verbunden. Von unsichtbaren Kräften wird Barbie immer weiter in die Dunkelheit gezogen. Um die anderen nicht zu gefährden, kappt er das Seil und stürzt dann in einen tiefen Abgrund. Inzwischen kann es Junior noch immer nicht fassen, dass Sam der Mörder sein soll. Auch Melanie hat so ihre eigenen Gedanken zu diesem Thema.