Eagle Eye ("Eagle Eye") Packender Paranoia-Thriller mit Shia LaBeouf

Genrespezialist D.J. Caruso ('Taking Lives', 'The Salton Sea') und sein junger Star haben 2008 mit dem orwellschen Actioner 'Eagle Eye - Außer Kontrolle' erneut ihr Gespür für spannungsgeladenen Thrill unter Beweis gestellt. Bei einem Budget von $80 Millionen Dollar nahm der Film weltweit über $178 Millionen Dollar an den Kinokassen ein. Carusos Nachfolgehit, der Mysterythriller "Ich bin Nummer Vier" lief 2011 in den österreichischen Kinos. Shia La Beouf glänzte 2010 als junger Börsenmakler im langerwarteten Sequel von Oliver Stones "Wall Street - Geld schläft nicht". Im Jahr 2013 war der 30-Jährige in Lars-von-Triers Erotikschocker "Nymph()maniac " zu sehen. Lesen Sie mehr zu Shia LaBeouf

Michelle Monaghan

Die aus Iowa stammende Darstellerin hat sich seit ihrem Durchbruchsfilm "Kiss Kiss Bang Bang" (mit Robert Downey jr.) zu einer der vielseitigsten Schauspielerinnen ihrer Generation entwickelt. Während sie ihr Comedy-Talent in Beziehungskomödien wie "Verliebt in die Braut" oder "Nach 7 Tagen ausgeflittert" eindrucksvoll zur Schau stellte, überzeugte sie ebenso in dramatischen Rollen wie im Ben-Affleck-Thriller "Gone Baby Gone" oder im Actionfach als Tom-Cruise-Gefährtin in "Mission: Impossible 3".

Im September 2011 kam das Real-Life-Drama "Machine Gun Preacher" von Marc Foster in unsere Kinos, in dem sie die Ehefrau vom bekehrten Motorradprediger Gerard Butler spielte. 2014 war sie in der ersten Staffel der preisgekrönten HBO-Serie "True Detective" als Ehefrau von Woody Harreslon zu sehen. Seit August 2005 ist die 40-Jährige (geboren am 23.3. 1976) mit dem Graphic Designer Peter White verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder.