Biene Maja Die Königin kommt

Die Bienenkönigin Liebetraut III will die Wiese besuchen. Maja wird zur Vorsitzenden des Empfangskomitees ernannt und verteilt sogleich die Arbeiten für die Vorbereitungen. Willi ist für das Saubermachen zuständig, Flip stellt ein Unterhaltungsprogramm zusammen, Alexander sorgt für die Bewirtung und die Ameisen sind für die Begrüßung zuständig. Leider läuft aber nicht alles so wie geplant. Bei dem Empfang geht so ziemlich alles schief. Doch das stört die Königin nicht. Endlich mal ein weniger steifer Empfang als üblich.