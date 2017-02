Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Verantwortung

TV-Moderator Griffin Page bekommt ausgerechnet während der Zuschaltung aus einem Kriegsgebiet einen unkontrollierbaren Lachanfall. Er wird daraufhin von der Arbeit suspendiert. Dr. Dani Santino soll ihm helfen. Doch erst durch Griffins Ehefrau erfährt Dani wesentliche Details, die ihr der Patient vorenthalten hat. Unterdessen hat sich Terrence King am Knie verletzt. Coach Donnally will ihn deshalb bei einem wichtigen Spiel pausieren lassen, doch T.K. will unbedingt spielen.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)