Bezaubernde Jeannie Sage mir, wer ich bin!

Die Neugier geht mit Jeannie durch und so bricht sie ins NASA-Zentrum ein, um sich dort einmal umzusehen. Dummerweise bekommt sie dort eine Tür an den Kopf. Als sie wieder zu sich kommt, liegt sie im NASA-Krankenhaus und kann sich nicht mehr erinnern, wer sie ist. Auch ihre Zauberfertigkeiten lassen zu wünschen übrig, was sich zeigt, als sie Dr. Bellows versehentlich in eine Laborratte verwandelt.