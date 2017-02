Hierzulande genügen zwei Worte, um das Publikum in Vorfreude zu versetzen: Josef Hader. Der Kabarettist und Schauspieler ist am Dienstag zu Gast in Willkommen Österreich. Stermann und Grissemann richten in einem Video über Österreich das Wort an Trump. Außerdem zeigen The Clairvoyants wie sie rund um den Erdball mit ihrer Zaubershow für offene Münder sorgen.

"Its gonna be great!", versprechen Stermann und Grissemann nicht nur dem amerikanischen Präsidenten. Willkommen Österreich ist Teil der weltweiten Satrire-Aktion "Who wants to be second?". Am Dienstag präsentieren sie in einem Bewerbungsvideo für Donald Trump die liebliche Landschaft, die reiche Geschichte Österreichs, die schönen Traditionen, unserer berühmten Willkommenskultur und unsere großen Söhne (und ein, zwei Töchter) aus Sport, Unterhaltung und Politik. Die Österreich Werbung hätte es nicht besser machen können



Er hat das Drehbuch geschrieben und er spielt die Hauptrolle. Josef Hader stellt in Willkommen Österreich seinen neuen Film "Wilde Maus" vor. Für die Verfilmung der Geschichte eines Journalisten, der plötzlich arbeitslos wird, aber die Fassade eines geregelten Lebens um jeden Preis aufrecht erhalten will, stand Josef Hader mit Pia Hierzegger und Georg Friedrich vor der Kamera. Aber auch auf der Bühne ist der Kabarettist nach wie vor anzutreffen. Seit 1997 spielt er sein, immer wieder neu konzipiertes, Best-of-Programm "Hader spielt Hader". Am Dienstag treffen mit Christoph Grissemann, Dirk Stermann und Josef Hader drei äußerst erfolgreiche Berufskollegen aufeinander.



Thommy Ten und Amelie van Tass gelang es mit ihren Zaubertricks bereits Heidi Klum zu verblüffen. Das Ex-Supermodel saß in der Jury der US-Castingshow "America's Got Talent", in der es das österreichische Duo letztes Jahr bis ins Finale schaffte. Sie nennen sich "The Clairvoyants" und sind die amtierenden Weltmeister der Zauberkunst. In Willkommen Österreich geben Thommy Ten und Amelie van Tass eine Kostprobe ihres Könnens und plaudern mit Stermann und Grissemann über Sein und Schein.