Grey's Anatomy Carpe Diem

Die Jungärzte werden bei dem Prüfungsmarathon an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gebracht. Jackson steht noch immer unter Schock, nachdem er seine Mutter mit Richard quasi in flagranti ertappt hat. April macht sich Vorwürfe, ihr Kein-Sex-Gelübde gegenüber Jesus gebrochen zu haben. Und Alex, der die erste Prüfungsrunde versäumt hat, muss sich doppelt anstrengen, um noch eine Chance zu haben. Und Meredith kämpft noch immer gegen ihre Übelkeit.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)