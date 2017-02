Die Abenteuer des jungen Marco Polo Flucht im Flug über Xian

Marco, Luigi und Shi La durchqueren mit dem Boot gerade China, als sie bei einem Piratenangriff zwischen die Fronten geraten. Das Handelsschiff, das die Zielscheibe der Piraten abgibt, kann die Offensive zwar zum Glück abwehren und der Kapitän nimmt Marco und seine Gefährten mit an Bord. In Xian angekommen, begegnen die drei Abenteurer den Priaten jedoch erneut. Die Schurken wollen von ihnen wissen, wie man das gepanzerte Schiff entern kann und bringen die Freunde in ihre Gewalt.