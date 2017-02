Biene Maja Ganz feine Leute

Auf der Wiese wird zurzeit furchtbar viel gestritten und geschimpft. Eines Tages kommt eine Fliegenfamilie vorbei, die sehr gute Manieren hat. Die beiden Kinder haben einen lahmen Flügel und da bitten Maja und Alexander die Eltern, auf der Wiese zu bleiben, bis die Flügel wieder geheilt sind. So können sich alle Insekten an dem Benehmen der Fliegen ein Beispiel nehmen. Aber bald stellt sich heraus, dass die Kinder gar nicht so lieb und brav sind wie es scheint.