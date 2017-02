How I Met Your Mother Neue Chancen

Nachdem Robin ihr Medaillon nicht gefunden hat, ist sie zunächst in große Zweifel bezüglich ihrer Liebe zu Barney verfallen. Welch Glück, dass sich nun Lily an eine Geschichte erinnert, in der eine völlig betrunkene Robin mit ihr in den Park gefahren ist, um eben genau dieses Medaillon auszugraben. Damals wollte Robin das Schmuckstück nach Japan mitnehmen.