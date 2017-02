Limitless Heute mit Doppelfolge!

Kann eine Arm-Prothese ohne Wissen ihres Besitzers ein Verbrechen begehen? Dieser faszinierenden Frage geht heute Brian nach und taucht tief in die Welt der Hacker ein....

Inhalt - 'Arm-Ageddon', I/10

Boyles alter Kumpel, der Kriegsveteran Aaron Shaw, steckt tief in Schwierigkeiten. Während seiner Zeit beim Militär hat er einen Arm verloren. Kaum hat Aaron eine Hightech-Armprothese erhalten, ereignet sich in seiner Wohnung ein Mord: Seine Frau stirbt. Sie wird von Aaron erwürgt. Aarons Version des Tathergangs ist allerdings, dass sein elektronischer Arm eigenmächtig gehandelt hat. Brian versucht Aaron zu helfen und vertieft sich binnen kürzester Zeit in die Programmiersprache.



DARSTELLER

Jake McDorman (Brian Finch)

Jennifer Carpenter (Special Agent Rebecca Harris)

Hill Harper (Special Agent Spelman Boyle)

Mary Elizabeth Mastrantonio (Special Agent Nasreen Pouran)

REGIE

Leslie Liebman