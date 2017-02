Biene Maja Die Moskitobande

Alexander will einen Luftballon, den Maja und ihre Freunde gefunden haben, so umbauen, dass man damit einen richtigen Ballonflug machen kann. Die Marienkäfer dürfen mitkommen. Währenddessen fliegt Maja zu Moskito-Ganoven, die auf der Wiese ihr Unwesen treiben. Inzwischen ist der Ballon fertig. Ein Windstoß treibt ihn in die Lüfte. Plötzlich sitzen Alexander und die Marienkäferkinder fest. Mit der überraschenden Hilfe der Moskitos werden sie gerettet.