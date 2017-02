Hawthorne Ein Schuss im Dunkeln

Durch Morrisseys Abwesenheit muss Christina die Leitung des James River Hospitals übernehmen. Inzwischen wird Toms Freund Tony mit einer schweren Verletzung ins Krankenhaus gebracht. Tony möchte jedoch nicht behandelt werden. Er will in Frieden sterben, damit seine Frau die Lebensversicherung ausbezahlt bekommt. Während Nick Christina besucht, fällt plötzlich ein Schuss.

