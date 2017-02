Lethal Weapon Familienbande

Inhalt - 'Familienbande', I/6

Riggs und Murtaugh sollen den Mord an einem jungen Model untersuchen. Dabei stoßen sie auf ein bösartiges Geheimnis, das sich hinter den hohen Villenmauern bei einer der reichsten Familien von Los Angeles verbirgt. Riggs ist geschockt, als er entdeckt, dass ein alter Freund seiner Frau in den Fall verwickelt ist. Und Murtaugh erfährt, dass seine Tochter freizügige Fotos von sich an ihren neuen Freund schickt.



DARSTELLER

Damon Wayans (Det. Roger Murtaugh)

Clayne Crawford (Det. Martin Riggs)

Kevin Rahm (Captain Brooks Avery)

Keesha Sharp (Trish Murtaugh)

Jordana Brewster (Dr. Maureen Cahill)

REGIE

Antonio Negret