Lethal Weapon Heute mit Doppelfolge!

Das kongeniale Cop-Duo Murtaughs und Riggs jagt einen ehemaligen Marinesoldaten, der kriminell geworden ist. Murtaugh fürchtet, dass Riggs mit seiner ähnlichen Biografie in den Ermittlungen nicht neutral bleiben kann.....

Inhalt - 'Veteranen', I/5

Murtaugh und Riggs sind hinter einem ehemaligen Marinesoldaten her, der in kriminelle Aktivitäten verwickelt ist. Dabei entdeckt Murtaugh viele Parallelen zum Leben seines jetzigen Partner Riggs. Er befürchtet, dass Riggs dem Fall zu nahe steht und so die Ermittlungen sprengen könnte. Riggs fühlt sich nun dazu gezwungen, sich gegenüber Murtaugh zu öffnen.



DARSTELLER

Damon Wayans (Det. Roger Murtaugh)

Clayne Crawford (Det. Martin Riggs)

Kevin Rahm (Captain Brooks Avery)

Keesha Sharp (Trish Murtaugh)

Jordana Brewster (Dr. Maureen Cahill)

REGIE

Larry Teng