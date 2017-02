Mr. Sunshine Helden der Vergangenheit

Eishockey-Legende Chuck Ferguson, ein Held von Bens Kindheit, ist an einem Einstieg in das Center als Investor interessiert. Da Ferguson viel von familiären Werten hält, beschließt Ben, Crystal und Roman als vorbildliches Mutter-Sohn-Gespann zu inszenieren. Als er bemerkt, dass die zwei keine gemeinsamen Erinnerungen haben, denkt Ben sich einfach eine Familien-Legende aus und studiert sie mit ihnen ein. Derweil soll Alonzo für einen Werbespot absichtlich als Basketballspieler versagen, doch er ist zu stolz.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)