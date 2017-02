In ihrem Lieblingsfach Physik ist die clevere Casey Carlyle einfach unschlagbar. Sie hat die besten Chancen in Harvard aufgenommen zu werden. In anderen Lebensbereichen hinkt sie als Außenseiterin hinterher. Als sie eine ihrer physikalischen Thesen beim Eiskunstlauf nachweisen will, entdeckt die ehemalige Olympiateilnehmerin Tina Harwood ihr Talent. Casey steht vor einer schweren Entscheidung: Gegen den Willen ihrer ehrgeizigen Mutter Joan könnte sie eine echte Eisprinzessin werden!

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch)