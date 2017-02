Hexe Lilli Lilli und das Wüstenabenteuer

Lilli und ihre Freundinnen wollen in der Schule ein Referat über eine Kaktusfeige halten. Leider hat der gefräßige Hektor ihr einziges Ansichtsexemplar aufgegessen. Lilli und Hektor bleibt wohl nichts anderes übrig, als in die Wüste zu reisen, um Ersatz zu besorgen. Dort treffen sie auf den Beduinen-Buben Abu, der befürchtet, dass in seinem Land bald Krieg ausbrechen wird. Offenbar hat Abus Nachbarstamm den Brunnen seiner Leute versanden lassen. Nach und nach deckt Lilli eine große Verschwörung auf.



Koproduktion DOR FILM/ORF