Der letzte Bulle Grubengold

In einem Essener Kohlebergwerk wird Horst Lubczeck tot aufgefunden. Ein beim Opfer gefundener Goldnugget macht die Ermittler stutzig. Ist neben Kohle auch Gold zu finden? Recherchen im privaten Umfeld des Opfers ergeben, dass der Tote massive Probleme mit der neuen Liebe seiner Tochter hatte. Was Lubczeck eigentlich so sehr am Freund seiner Tochter gestört hat, bleibt lange Zeit ein Rätsel, bis die Ermittler die Elternschaft des jungen Mannes genauer durchleuchten.