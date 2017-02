Monsieur Claude und seine Töchter ("Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?") Der Comedy-Hit aus Frankreich

Die erste heiratet den Araber Rachid (Medi Sadoun), ein Anwalt, der, wie seine beiden Schwager, mit Inbrunst Franzose ist. Die zweite verliebt sich unsterblich in einen Juden (Ary Abittan), der nicht mit Geld umgehen kann. Und die dritte ehelicht einen Mann (Fred Chau) mit chinesischen Wurzeln, ein grauenvoll devoter Kerl. Monsieur bemüht sich ja redlich, seine drei Schwiegersöhne zu akzeptieren, doch fast jedes Familientreffen endet im interkulturellen Streit. Nun setzt das verzweifelte Ehepaar all sein Hoffnung in ihre jüngste Tochter, Lauren, die endlich den ersehnten Schwiegersohn nach Hause bringen will: einen Franzosen, der katholisch ist. Doch beim ersten Kennenlernen ist Monsieur Claude fassungslos: Mon Dieu, der Verlobte seiner Tochter ist tiefschwarz und stammt aus der Elfenbeinküste!



Die turbulente Integrationskomödie von Regisseur und Drehbuchautor Philippe de Chauveron avancierte mit über 12 Millionen begeisterten Kinogehern in Frankreich zum Publikumshit des Jahres 2014. In Österreich entwickelte sich das Multi-Kulti-Feurwerk mit 410,000 Besucher zum dritterfolgreichsten Film des Jahres. Bei den Goya-Awards wurde der Film als Bester Europäischer Film nominiert und erhielt den Prix Lumière für Bestes Drehbuch.