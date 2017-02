Ein Mordsteam ("De l'autre côté du périph") Buddy-Cop-Komödie aus Frankreich

In der mit witzigen Schlagabtäuschen gewürzten Action-Comedy müssen sich Omar Sy ("Ziemlich beste Freunde") als abgebrühter Cop aus den Pariser Vororten und der schnöselige Musterpolizist Laurent Lafitte zusammenraufen, um den Mord an der Gattin eines mächtigen Industriellen aufzuklären....

Inhalt

Gegensätzlicher könnten die beiden Cops gar nicht sein. Und dennoch müssen Ousmane und François nun eng zusammenarbeiten. Die Leiche der Gattin eines einflussreichen Pariser Industriellen ist im Müll an jener Autobahn gefunden worden, die ihre beiden Welten trennt. Ousmane kommt aus den problembeladenen Banlieus, während François seinen Dienst als Schreibtischhengst in einem schicken Nobelviertel versieht. Bevor das Ermittler-Duo jedoch Teamgeist entwickelt, fliegen ordentlich die Fetzen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / französisch)