Weil es so furchtbar heiß ist, wollen Maja und ihre Freunde ein erfrischendes Bad nehmen. Doch der Bach ist ausgetrocknet. Maja, Willi und Alexander wollen klären, was geschehen ist und treffen einen Biber, der für sich und seine Frau einen Damm gebaut hat, der nun das ganze Wasser aufstaut. Der Biber weigert sich jedoch, den Damm zu zerstören. So machen sich die Termiten über Nacht darüber her und fressen das Holz. Der Biber ist schneller und hat den Damm bis zum nächsten Morgen wieder dicht gemacht. Plötzlich aber kann der Damm dem Wasserdruck nicht mehr standhalten.