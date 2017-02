1, 2 oder 3 Schneeballschlacht & Co.

Bei Moderator Elton und Studiomaskottchen Piet Flosse geht es heute um Wintersport.

Elton ist in dieser Folge mit Schläger und Puck in der Fußgängerzone unterwegs und möchte von den Passanten wissen, wie man beim Eishockey einen Schuss mit 150 km/h hinbekommt?

Das Reporterkind Amelie erklärt, aus welchem Grund die Startposition beim Skispringen manchmal versetzt wird.

Was Yukigassen ist und wie man gleichmäßig große Schneebälle bekommt, die man dafür benötigt, wer Eishockey mit einem großen Styropor-Puck spielt und welche Ski-Sportart 1988 und 1992 testweise bei den Olympischen Winterspielen dabei waren, wird im Buzzer-Quiz erklärt.

Wie man beim Skisport mit hohen Renngeschwindigkeiten für mehr Sicherheit sorgt, das wird in der Masterfrage geklärt.

Gast Johannes Lochner und sein Team erzählen einiges über den Bob-Sport und erklären wofür man Gummibänder beim Bob braucht.