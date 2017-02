Das Dschungelbuch Wer ist der Mutigste?

Mogli will herausfinden, was das mutigste Tier des Dschungels ist. Er macht sich daher auf, um den Elefanten Hathi zu fragen. Dieser kann dem neugierigen Buben aber keine zufriedenstellende Antwort geben. Und so kommt Mogli einfach zu dem Schluss, selbst der mutigste Dschungelbewohner zu sein. Als er jedoch in einen Brunnen stürzt und die Nacht dort verbringen muss, kommen ihm allmählich Zweifel.