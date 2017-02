Noahs Insel Die Elefantensorgen

Noahs Insel schwimmt dicht an der Küste Afrikas entlang. Die Gefahr, von Menschen entdeckt zu werden, ist groß. Noah macht sich Sorgen, weil es ihm immer noch nicht gelingen will, die Insel mittels Feuerball zu steuern. Inzwischen gerät eine Herde Elefanten auf dem Festland in Schwierigkeiten: Die Menschen haben alle Wasserlöcher abgeriegelt. Nun drohen die Tiere zu verdursten. Auch ein alter Elefantenbulle mit seinem Enkel ist unterwegs auf Wassersuche. Als der Großvater zusammenbricht, bringt die Geierpatrouille das Elefantenkind auf Noahs Insel.