James Bond - Sag niemals nie ("Never Say Never Again") Sean Connerys Comeback als 007

Diesmal muss der schottische Ur-Bond die Welt vor den Bösewichten Max von Sydow und Klaus Maria Brandauer retten. Als Gespielin steht ihm die schöne Kim Basinger zur Seite ...

Inhalt Die Terroristen des Verbrechers Ernst Blofeld haben zwei Cruise-Missiles gestohlen. Mehrere Großstädte sollen damit in Schutt und Asche gelegt werden, wenn nicht immense Geldbeträge auf diversen Bankkonten eintreffen. James Bond soll die Welt retten. Eine erste Spur führt ihn zu Largo, der die Raketen in einem sicheren Versteck untergebracht hat.

DARSTELLER Sean Connery (James Bond)

Klaus Maria Brandauer (Largo)

Max von Sydow (Blofeld)

Barbara Carrera (Fatima)

Kim Basinger (Domino)

Nach seinem Abschied von James Bond im Jahre 1971 kehrt Sir Sean Connery anno 1983 ein allerletztes Mal als Geheimagent ihrer Majestät auf die Leinwand zurück. Die Geschichte von "Sag niemals nie" ist ein gelungenes Remake von "Feuerball" (1965), das nicht nur durch technische Spielereien sondern auch durch schauspielerische Leistungen auffällt.

Strandnixe Kim Basinger Austro-Mime Klaus Maria Brandauer übernahm die Rolle von Bösewicht Largo, der im Original von Adolfo Celi gespielt wurde. Inszeniert hat dieses Bond-Spektakel Irvin Kershner, der durch den Thriller "Die Augen der Laura Mars" und das "Star Wars"-Segment "Das Imperium schlägt zurück" bekannt wurde. Kim Basinger und Barbara Carrera bestechen als heiße Konkurrentinnen.

Femme Fatale Barbara Carrera

REGIE Irvin Kershner