Newton Pinguine in Sicht und hautnah – auf Kreuzfahrt und Forschungsreise in der Antarktis unterwegs

Am südlichsten Kontinent unseres Planeten hat es derzeit die gleichen Temperaturen wie in unseren Breitengraden. Die Folge des fortschreitenden Klimawandels: Das Eis der Antarktis schmilzt und gefährdet dadurch den Bestand verschiedener Pinguinarten. Um die Kolonien der beliebten Meeresvögel zu überwachen, haben britische Zoologen ein Pinguin-Monitoring-Projekt gestartet. Dafür haben sie auf den zahlreichen Brutplätzen Kameras aufgestellt, die rund um die Uhr Winter wie Sommer die Fortpflanzung und Aufzucht der Pinguine auf Video dokumentieren. Um das aufgezeichnete Filmmaterial einzusammeln, nutzen die Forscher ein Kreuzfahrtschiff als Mitfahrgelegenheit zum eisigen Kontinent. Davon profitieren auch die Ökotouristen: Denn während das Schiff entlang der Küste zum nächsten Landeplatz unterwegs ist, berichten die Wissenschaftler in gut besuchten Vorträgen an Bord über das fragile Ökosystem dieser einzigarten Naturlandschaft. Ein weiterer Programmpunkt der gemeinsamen Antarktis-Kreuzfahrt: Ein Landausflug zu einer Forschungsstation, in der vor einigen Jahrzehnten Wissenschaftsgeschichte geschrieben worden ist.



NEWTON zeigt die spannende Reise ans andere Ende der Welt und ist bei der hautnahen Begegnung Mensch-Pinguin dabei.

Ein Film von Victoria Gill /BBC

Deutsche Bearbeitung: Michaela Taleb

Moderation: Matthias Euba