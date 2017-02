Alles erlaubt - Eine Woche ohne Regeln ("Hall Pass") Komödie der Farrelly-Brüder

Um ihr eingeschlafenes Eheleben wieder in Schwung zu bringen, geben Christina Applegate und Jenna Fischer ihren Männern Jason Sudeikis und Owen Wilson eine Woche Urlaub von ihrer Ehe. Doch die beiden Freunde sind mit ihrer Lizenz zum Fremdflirten zunächst etwas überfordert...

Für die beiden Buddys Rick und Fred sind die glücklichen Tage mit ihren beiden Frauen Maggie und Grace schon längst gezählt und die Ehe ist zur reinen Pflichtübung verkommen. Durch eine besonders großzügige Geste wollen nun Maggie und Grace ihre beiden Männer zurück ins Eheboot holen: eine Woche lang sollen Rick und Fred sich austoben können, wie zu ihren besten Junggesellen-Zeiten, ohne Regeln und ohne Konsequenzen. Was sich für die beiden zunächst wie ein doppelter Lotto-Sechser anhört, entpuppt sich bald als weit größere Herausforderung, als angenommen. Ihre Anmachsprüche funktionieren nicht so wie früher, Magen-Darm-Probleme kommen ihnen dazwischen und ihre körperliche Fitness lässt ebenfalls zu wünschen übrig. Kurzum, die beiden haben viel weniger Spaß, als sie gehofft hatten während ihre zwei Frauen unverhofft die Gesellschaft knackiger Baseball-Jungs genießen dürfen.

Farrelly-Brüder in Hochform Die Kings of Bad Taste, Peter und Bobby Farrelly, schießen mit "Hall Pass" (Originaltitel) in bewährter Manier ein Gagfeuerwerk der Superlative ab, das mit den bekannten Farrelly-Zutaten 93 Minuten köstliche Unterhaltung verspricht. Neben Gags unter der Gürtellinie, zotigen Sprüchen am laufenden Band und zum Brüllen witzige Situationskomik überzeugen vor allem die beiden Komiker Owen Wilson ("Die Hochzeitscrasher") und Jason Sudeikis ("Kill the Boss 1+2") als spätpubertierende Enddreißiger, die sich endlich wieder jung fühlen wollen.

Großartig unterstützt werden sie dabei von 'Dumpfbacke' Christina Applegate ("Eine schrecklich nette Familie") und "The Office"-Entdeckung Jenna Fischer. Ein gänzlich gegen den Strich besetzter Richard Jenkins ("Six Feet Under") brilliert dabei als alterndes Partyanimal, "Charmed"-Hexe Alyssa Milano ("Mistresses") blitzt kurz in einem Miniauftritt auf.

"Dumm und Dümmehr" zuletzt in den Kinos

Die Farrelly-Brüder brachten Ende 2014 das Sequel zu ihrem Erstlingserfolg "Dumm und Dümmer" mit Vollblut-Chaoten Jim Carrey und Jeff Daniels in die Kinos.

DARSTELLER Owen Wilson (Rick)

Jason Sudeikis (Fred)

Christina Applegate (Grace)

Jenna Fischer (Maggie)

Richard Jenkins (Coakley)

Alyssa Milano (Mandy)

REGIE Bobby Farrelly

Peter Farrelly