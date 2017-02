In der Stadt Bikini Bottom, irgendwo tief unten im Pazifik, lebt ein gelber, rechteckiger Schwamm namens SpongeBob Schwammkopf. Seine Behausung ist eine Ananas, die er sich mit seiner miauenden Hausschnecke Gary teilt. Mit seinem Nachbarn Thaddäus und Mr. Krabs, dem Geschäftsführer der 'Krossen Krabbe', erlebt er die turbulentesten Abenteuer. Auch wenn dabei alles schief geht, kann er sich stets auf seine beiden Freunde, den Seestern Patrick und das Eichhörnchen Sandy, verlassen.



Heute:



Extrem angespuckt

SpongeBob und Patrick wollen bei der Gilde der 'Drastischen Draufgänger' mitmachen, einer Gruppe von Extremsportlern. Voraussetzung dafür ist, dass sie einen Extremsport betreiben. Doch keine der Sportarten, die sie ausprobieren, erfüllt die strengen Auflagen.



Eichhörnchen-Rekorde

SpongeBob findet im Müll ein Buch. Wie sich heraustellt, sind darin Weltrekorde aufgelistet. Mit SpongeBobs Hilfe hat Sandy den Ehrgeiz, sämtliche Rekorde in dem Buch zu brechen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)