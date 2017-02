The Big Bang Theory Die Hütte im Wald

Vor kurzem wurde wissenschaftlich belegt, dass Outdoor-Aktivitäten die Intelligenz steigern. Leichtfertig lässt sich Sheldon deshalb von Amy überreden, gemeinsam mit Leonard und Penny einen Ausflug in den nahen Wald zu unternehmen. Dort besitzt eine Bekannte eine Hütte, in der sie übernachten wollen. Kaum in der Natur angekommen, jagt eine Peinlichkeit jedoch die nächste. Derweil bemüht sich Raj in Howards Augen etwas zu sehr darum, Bernadette die Schwangerschaft so angenehm wie möglich zu gestalten.