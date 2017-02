Malcolm mittendrin Hallo, Baby (2)

Hal verursacht einen Autounfall und wird ins Krankenhaus gebracht. Inzwischen liegt Lois zu Hause in den Wehen. Nun muss Francis ihr zur Seite stehen und Geburtshelfer spielen. Der Rest der Rasselbande sitzt mit Hal im Krankenhaus fest. Spontan nehmen sie an einem Kurs teil, in dem sie den Umgang mit Neugeborenen lernen.