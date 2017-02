Cracked Kalte Schönheit

Nach dem Freitod der 16-jährigen Lindsay ermittelt die ‚Psych Crimes Unit' an Lindsays Schule wegen Mobbing. Rasch werden Aidan und Daniella fündig: Wie viele andere Jugendliche an ihrer Schule auch wurde Lindsay offenbar von ihrer Mitschülerin Jessica tyrannisiert. Die Mobberin zeigt allerdings keinerlei Reue. Als Jessica kurz darauf ermordet aufgefunden wird, mangelt es nicht an Verdächtigen. Etwa die Hälfte der Mitschüler und auch einige der Eltern und Lehrer scheinen ein Motiv für die Tat zu haben.



