Justified Abraum

Raylan wird als Carol Johnsons Bodyguard abkommandiert. Die PR-Beauftragte von Black Pike Mining ist in der Stadt, um in Harlan Grundstücke anzukaufen. Die Firma will in Harlan County im großen Stil Kohle abbauen. Die Einwohner sind von der Ide, dass ihre Natur zerstört wird, jedoch nur wenig begeistert. Und Boyd stattet derweil Raylans Eltern einen Besuch ab. Er will sie überreden, ihr Land zu verkaufen.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)