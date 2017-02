Drei Männer in der Midlife Krise schließen Freundschaft in einem Saxophonkurs. Ihr berufliches wie privates Scheitern führt sie in eine Wohngemeinschaft, nicht ganz ohne Komplikationen. Ein unerwarteter Tod bringt eine überraschende Wende in ihr Leben.



Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen

Hauptdarsteller Dirk Stermann (Bernhard)

Heinz Strunk (Michael)

Christoph Grissemann (Dragan)

Davis O. Nejo (Richard)

Drehbuch Antonin Svoboda

Christoph Grissemann

Dirk Stermann

Heinz Strunk

Regie Antonin Svoboda