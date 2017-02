Wissper Das schüchterne Känguru

Beim Spielen im Garten taucht plötzlich Känguru-Mama Katie mit ihrem Sohn vor Wissper auf. Sie sorgt sich, weil der kleine Karlie so schüchtern ist. Sogar vor seinen Freunden versteckt er sich. Dabei wäre Karlie schon groß genug, um Mutters Beutel zu verlassen. Wissper versucht herauszufinden, was Karlies Verunsicherung verursacht. Dabei wird sie tatkräftig von Pinguin-Mädchen Peggy unterstützt.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)