Hot In Cleveland Die Kunst der Manipulation

Melanies Tochter Jenna kommt auf Besuch. Ihre Mutter ist schockiert, als sie erfahren muss, dass Jenna doch nicht Medizin in Harvard studieren möchte. Obwohl Melanie damit nicht einverstanden ist, will sie sich zunächst nichts anmerken lassen. Doch hinter Jennas Rücken versucht sie alles, um ihre Tochter umzustimmen. Indes macht sich Victoria Gedanken, wie sie bei ihrer ersten großen Nacktszene aussehen wird.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)