Malcolm mittendrin Das Schachduell

Malcolm hat einmal mehr das Gefühl, von Idioten umgeben zu sein. Da gibt es jedoch den bereits etwas älteren Leonard, der eine intellektuelle Herausforderung darstellt. Leonard ist ein absoluter Meister im Schach. Ehrgeizig nimmt Malcolm seine Einladung zu einem Spiel an. Mit der Zeit wird Malcolm bewusst, dass er in 30 Jahren nicht so wie Leonard enden will. Dieser mag zwar intelligent sein, ein netter Mensch ist er jedoch nicht.