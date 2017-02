ORF-Premiere: Zum österreichischen Filmpreis am 1.2.:

Brenner kehrt nach Graz zurück, in die Stadt seiner Jugend. In der Konfrontation mit seinen Jugendfreunden, seiner Jugendliebe und seiner großen Jugendsünde, kommt es zu Morden und zu einem verhängnisvollen Kopfschuss.



Als Brenner aus dem Koma erwacht, macht er sich auf die Suche nach seinem Mörder - obwohl alle behaupten, er sei es selbst gewesen.



Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen