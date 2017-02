The Big Bang Theory Zwischen zwei Frauen

Als sie ihr Persistenz-Gyroskop zum Patent anmelden wollen, werden Sheldon, Leonard und Howard mit unerfreulichen Neuigkeiten konfrontiert: Der Großteil des voraussichtlichen Erlöses geht nicht an sie, sondern an die Universität. Howard würde überhaupt leer ausgehen, weil er nicht an der Universität arbeitet. Während die drei verbissen nach Alternativen suchen, holt Raj den Rat von Penny und Bernadette ein. Emily hat sich wieder bei ihm gemeldet und scheint ihre Trennung ernsthaft zu bereuen.