Mad Love Jung und rücksichtslos

Kate ist ein sehr impulsiver Mensch. Am liebsten wäre es ihr, wenn auch Ben etwas von ihrer Spontanität annimmt. Daher versucht sie ihn aus heiterem Himmel zu einem Ausflug nach Staten Island zu überreden. Doch ausgerechnet an diesem Tag muss Ben eine wichtige Rede halten und darf auf keinen Fall zu spät zu seinem Vortrag kommen. Derweil hat Connie einen wichtigen Termin bei einer Verlegerin, der sie ihr Skript vorstellen möchte.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)