Jungle Beat Folge 15

Teil 1:

Rita liebt es, Bäume zu umarmen. Auch in Afrika geht sie dieser Leidenschaft bei jeder Gelegenheit nach. Nur dass sich der Baumstamm, an den sich Rita diesmal hochhantelt, bei näherer Betrachtung gar nicht als Pflanze entpuppt. Vielmehr scheint es sich um ein Elefantenbein zu handeln! Ehe sich Rita versieht, setzt sich der Dickhäuter auch schon in Bewegung.



Teil 2:

Ein erbaulicher Spaziergang im Grünen gerät für einen Elefanten zum Fiasko. Versehentlich tritt der naturverbundene Dickhäuter auf eine blühende Blume. Sie wiederzubeleben, darum dreht sich fortan sein ganzes Bemühen. Dumm nur, dass das Wetter ausgerechnet jetzt Kapriolen schlägt.